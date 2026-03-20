Nova apresentadora do Superpop, Cariúcha fala em "salto" na carreira e inspiração em Hebe Camargo

O programa estreia sua nova fase a partir da próxima quarta-feira (25), às 22h45, na RedeTV!

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Nova apresentadora do Superpop, Cariúcha fala em "salto" na carreira e inspiração em Hebe Camargo

Nova apresentadora do Superpop, que inaugura uma fase repleta de novidades a partir da próxima quarta-feira (25), às 22h45, na RedeTV!, Cariúcha abriu o jogo sobre sua expectativa para esse novo momento profissional e revelou que tem se inspirado em Hebe Camargo (1929-2012).

“Acho que é um grande salto na minha carreira comandar um programa de tanta credibilidade, um programa que o Brasil inteiro conhece, um programa popular.

Vou trazer um pouco do meu DNA para cá, ainda mais que fiquei dois anos lá no Fofocalizando e tive um aprendizado importante com os meus colegas”, conta a apresentadora em entrevista exclusiva ao NaTelinha.

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