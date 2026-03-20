Policiais militares de Anápolis provam que são raiz e soltam a voz com modão de Leandro e Leonardo

Vídeo gravado durante ronda já ultrapassa 70 mil visualizações e recebe elogios nas redes

Ícaro Gonçalves - 20 de março de 2026

Dupla chamou atenção cantando sucesso de Leandro e Leonardo (Imagem: Captura de tela/Instagram)

Dois policiais militares de Goiás chamaram atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (19) ao cantarem um clássico da dupla Leandro e Leonardo durante uma ronda, em Anápolis.

O vídeo foi publicado no perfil do Corpo Musical da Polícia Militar (PM) da cidade e logo viralizou entre o público. Até a tarde dessa sexta-feira (20), a publicação já somava mais de 70 mil reproduções.

A dupla em questão é Daniel Rocha e Jefferson Fernandes, ambos sargentos da corporação. No vídeo os militares aparecem em uma viatura fardados, dando voz a um dos maiores sucessos do sertanejo da década de 90, Talismã, dos primeiros anos de carreira de Leandro e Leonardo.

“Entre uma ocorrência e outra os nossos valorosos policiais do CMUS, da maravilhosa cidade Anápolis, não perdem a essência musical, levando a leveza de um trabalho que é árduo e que ao mesmo tempo é gratificante”, disse a legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores elogiaram o desempenho dos militares. “Polícia em Goiás é diferenciada”, disse um apoiador. “Nossa polícia é sinônimo de respeito, talento e compromisso com a sociedade”, ressaltou outro.

“Se tivesse um preso lá atrás, até ele cantaria. Moda boa”, brincou um terceiro.

Unidade da PM de Goiás, o Corpo Musical é formado por policiais militares músicos responsáveis por executar atividades musicais dentro e fora da corporação, reunindo bandas, orquestras e grupos que atuam em eventos oficiais, cerimônias, desfiles e apresentações públicas.

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