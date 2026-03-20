Três Graças: Aliança de Célio é achada na mansão e entrega crime de Arminda

Objeto com o nome de Chica vira prova crucial nas mãos de Rogério; vilã é suspeita de enterrar corpo no jardim

Na Telinha - 20 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, a descoberta de uma aliança com o nome de Chica (Rejane Faria) leva personagens a relacionarem o objeto ao desaparecimento de Célio (Otávio Müller) e a levantarem suspeitas sobre Arminda (Grazi Massafera).

O item é encontrado por Cláudia (Lorrana Mousinho) dentro da mansão.

A peça passa a ser considerada um elemento relevante por Rogério (Eduardo Moscovis) e outros personagens após ser identificada por Josefa (Arlete Salles) como pertencente ao vizinho desaparecido, marido de Chica e pai de Alaíde (Juliana Alves).

Diante da identificação, Josefa questiona como o objeto foi parar no local.

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