Três Graças: Ferette oferece a neta em troca dos R$ 5 milhões da estátua

Vilão promete revelar o paradeiro da filha de Joélly se tiver o dinheiro de volta

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Três Graças: Ferette oferece a neta em troca dos R$ 5 milhões da estátua

Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) consegue uma foto da filha de Joélly (Alana Cabral) e promete a Lígia (Dira Paes) revelar o paradeiro da criança em troca dos R$ 5 milhões que estavam dentro da estátua roubada.

A confusão começa depois que Bagdá (Xamã) tira a escultura do ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira) e leva para a galeria de Kasper (Miguel Falabella), para ser exibida na exposição do ex-traficante.

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