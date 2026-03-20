Três Graças: Misael faz cafofo de Joaquim de motel, leva invertida e rebate: "Crise de ciúme"

Consuelo segue conselho de Gilmar e dá uma nova chance ao ex

Na Telinha - 20 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Joaquim (Marcos Palmeira) flagra Misael (Belo) e Cunsuelo (Viviane Araujo) na sua cama e arma o maior barraco.

A esteticista fica constrangida, já o viúvo acusa o amigo de estar se mordendo de ciúmes dele.

Desde que a consultora de beleza se mudou para a Chacrinha que o ex-casal vive se bicando.

A separação do casal foi motivada por erro do compadre do sucateiro.

Mesmo assim, ainda existe uma forte atração entre eles dois.

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