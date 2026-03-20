Três Graças: Prova decisiva surge e Zenilda age contra Ferette após invasão na fundação
Material encontrado em cofre passa a integrar apuração e será enviado à polícia
Nos próximos capítulos de Três Graças, Zenilda (Andréia Horta) decide encaminhar à polícia materiais obtidos após Leonardo (Pedro Novaes) invadir a sala da presidência da fundação em busca de provas contra Ferette (Murilo Benício).
Durante a ação, Leonardo abre o cofre particular do empresário e encontra documentos relacionados a atividades criminosas, além de um envelope com um aparelho celular descarregado.
O rapaz demonstra muita coragem ao tomar essa decisão.