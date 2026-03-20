Três Graças: Prova decisiva surge e Zenilda age contra Ferette após invasão na fundação

Material encontrado em cofre passa a integrar apuração e será enviado à polícia

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Três Graças: Prova decisiva surge e Zenilda age contra Ferette após invasão na fundação

Nos próximos capítulos de Três Graças, Zenilda (Andréia Horta) decide encaminhar à polícia materiais obtidos após Leonardo (Pedro Novaes) invadir a sala da presidência da fundação em busca de provas contra Ferette (Murilo Benício).

Durante a ação, Leonardo abre o cofre particular do empresário e encontra documentos relacionados a atividades criminosas, além de um envelope com um aparelho celular descarregado.

O rapaz demonstra muita coragem ao tomar essa decisão.

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