Três Graças: Prova surge com Lucélia, Kasper entra na mira e investigação tem reviravolta

Imagem enviada amplia alcance da denúncia e envolve novos interessados no caso

Na Telinha - 20 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Lucélia (Daphne Bozaski) decide agir após receber informações sobre o roubo da escultura.

Ela vai ter provas que prejudicarão seriamente Kasper, provando mais uma vez que a garota não tem nenhum receio em prejudicar o próprio tio.

A vilã toma conhecimento de que Bagdá (Xamã) retirou a obra do ferro-velho a pedido de Kasper (Miguel Falabella), o que a leva a reunir material que pode comprometer o galerista.

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