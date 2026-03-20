Três Graças: Prova surge com Lucélia, Kasper entra na mira e investigação tem reviravolta
Imagem enviada amplia alcance da denúncia e envolve novos interessados no caso
Nos próximos capítulos de Três Graças, Lucélia (Daphne Bozaski) decide agir após receber informações sobre o roubo da escultura.
Ela vai ter provas que prejudicarão seriamente Kasper, provando mais uma vez que a garota não tem nenhum receio em prejudicar o próprio tio.
A vilã toma conhecimento de que Bagdá (Xamã) retirou a obra do ferro-velho a pedido de Kasper (Miguel Falabella), o que a leva a reunir material que pode comprometer o galerista.