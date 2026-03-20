Três Graças: Samira envia fotos misteriosas e abala o império de Ferette
Arminda desconfia de ligação secreta entre o empresário e a filha de Joélly
Nos próximos capítulos de Três Graças, o envio de imagens por Samira (Fernanda Vasconcellos) introduz um novo elemento de tensão no núcleo de Ferette (Murilo Benício).
O material passa a circular entre os personagens e levanta questionamentos sobre possíveis conexões ainda não esclarecidas.
Arminda (Grazi Massafera) reage ao tomar conhecimento das fotografias e busca entender por que o empresário recebe imagens relacionadas à filha de Joélly (Alana Cabral) e Raul (Paulo Mendes).