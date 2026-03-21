BBB 26: Ana Paula e Milena reclamam da postura de Chaiany: "Compra quem quer"
A jornalista e a babá apontaram que a goiana tem sido uma personagem no jogo
Ana Paula Renault e Milena ligaram o alerta em relação ao comportamento de Chaiany no BBB 26.
Para a dupla, a ex-integrante do Quarto Branco tem feito um personagem no jogo, a fim de sensibilizar o público de casa.
“A Chaiany sentadinha no chão ali”, observou a veterana.
“E nem é música de ficar sofrendo”, comentou a pipoca.
“Mas ela sabe o que está fazendo”, opinou a ex-participante do BBB 16.