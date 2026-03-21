BBB 26: Ana Paula e Milena reclamam da postura de Chaiany: "Compra quem quer"

A jornalista e a babá apontaram que a goiana tem sido uma personagem no jogo

Na Telinha - 21 de março de 2026

Ana Paula Renault e Milena ligaram o alerta em relação ao comportamento de Chaiany no BBB 26.

Para a dupla, a ex-integrante do Quarto Branco tem feito um personagem no jogo, a fim de sensibilizar o público de casa.

“A Chaiany sentadinha no chão ali”, observou a veterana.

“E nem é música de ficar sofrendo”, comentou a pipoca.

“Mas ela sabe o que está fazendo”, opinou a ex-participante do BBB 16.

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