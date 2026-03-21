BBB 26: Cowboy e Ana Paula trocam farpas e sister desafia rival: "Volta do paredão"
O empresário e a jornalista discutiram a dificuldade dos últimos Castigos dos Monstros
Ana Paula Renault e Alberto Cowboy voltaram a se desentender no BBB 26.
Tudo começou quando o brother resolveu minimizar a dificuldade do Castigo do Monstro da sister, o que desencadeou uma grande discussão.
“Bom que todo mundo falou que o meu desafio do Monstro era fácil, né?”, ironizou a loira.
“Foi o mais fácil até agora.
Não tô te menosprezando, não”, confirmou o mineiro.
“Qual desafio foi mais fácil?
O de catar milho era o mais fácil?”, questionou ela.
“Me colocando no seu lugar, o seu pra mim foi o mais leve”, disse ele.