BBB 26: Equipe de Chaiany demite integrante após ataque etarista contra Ana Paula Renault

Postagem pejorativa gera guerra entre administradores e resulta em desligamento imediato neste sábado (21)

Na Telinha - 21 de março de 2026

A equipe de Chaiany anunciou neste sábado (21) o desligamento de um integrante após a publicação de uma mensagem direcionada a Ana Paula Renault envolvendo o BBB 26.

O episódio ocorreu nas redes sociais e resultou em troca de posicionamentos entre as equipes das participantes.

A postagem que motivou a decisão foi divulgada no perfil de Chaiany e continha a frase: “Diferente da senhora de 44 anos, Chai entrou a prova e foi super bem, em um momento de nervosismo esbarrou na peça.” O conteúdo gerou reação da equipe de Ana Paula, que classificou a mensagem como etarista.

Leia conteúdo completo aqui.