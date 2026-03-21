BBB 26: Equipe de Chaiany demite integrante após ataque etarista contra Ana Paula Renault

Postagem pejorativa gera guerra entre administradores e resulta em desligamento imediato neste sábado (21)

Na Telinha -
BBB 26: Equipe de Chaiany demite integrante após ataque etarista contra Ana Paula Renault

A equipe de Chaiany anunciou neste sábado (21) o desligamento de um integrante após a publicação de uma mensagem direcionada a Ana Paula Renault envolvendo o BBB 26.

O episódio ocorreu nas redes sociais e resultou em troca de posicionamentos entre as equipes das participantes.

A postagem que motivou a decisão foi divulgada no perfil de Chaiany e continha a frase: “Diferente da senhora de 44 anos, Chai entrou a prova e foi super bem, em um momento de nervosismo esbarrou na peça.” O conteúdo gerou reação da equipe de Ana Paula, que classificou a mensagem como etarista.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.