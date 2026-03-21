BBB 26: Leandro Boneco escapa e Jordana cai no Paredão
Dinâmica do Triângulo de Risco altera berlinda após nova etapa ao vivo
Leandro Boneco deixou o Paredão neste sábado (21) no BBB 26 após a conclusão da dinâmica do Triângulo de Risco e indicou Jordana para a berlinda.
A mudança ocorreu na segunda etapa da prova, realizada ao vivo, que redefiniu o participante emparedado.
Na fase anterior, exibida na sexta-feira (20), Boneco havia sido inicialmente indicado ao Paredão ao escolher a caixa de número 2, única entre as opções que continha o bracelete que determinava a ida direta à berlinda.
A dinâmica contou com a participação dos quatro primeiros eliminados da Prova do Líder: Leandro Boneco, Juliano Floss, Samira e Chaiany.