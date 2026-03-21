BBB 26: Solange se irrita com crítica a feijão e explode com Samira: "Meta e faça"
A atriz ficou incomodada com a atendente de bar, que falou que os grãos estavam duros
Solange Couto ficou pistola com Samira na tarde deste sábado (21) no BBB 26.
Tudo começou quando a gaúcha comentou que o feijão que a atriz fez estava duro.
Irritada, a camarote avisou que não vai mais cozinhar para ninguém.
“Só acho que quem quiser fazer o feijão pode ficar à vontade.
O feijão tá aí.
O fogão tá aí.
Não sou dona de nada aqui”, comentou a atriz.
“Eu não falei que tá ruim, não!”, respondeu a atendente de bar.