BBB 26: Solange se irrita com crítica a feijão e explode com Samira: "Meta e faça"

A atriz ficou incomodada com a atendente de bar, que falou que os grãos estavam duros

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BBB 26: Solange se irrita com crítica a feijão e explode com Samira: "Meta e faça"

Solange Couto ficou pistola com Samira na tarde deste sábado (21) no BBB 26.

Tudo começou quando a gaúcha comentou que o feijão que a atriz fez estava duro.

Irritada, a camarote avisou que não vai mais cozinhar para ninguém.

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“Só acho que quem quiser fazer o feijão pode ficar à vontade.

O feijão tá aí.

O fogão tá aí.

Não sou dona de nada aqui”, comentou a atriz.

“Eu não falei que tá ruim, não!”, respondeu a atendente de bar.

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