Coração Acelerado: Agrado beija Leandro e toma decisão

Cantora admite que sente atração pelo amigo, mas ela ainda gosta de João Raul

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Coração Acelerado: Agrado beija Leandro e toma decisão

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Agrado (Isadora Cruz) e Leandro (David Junior) voltam a se beijar.

A cantora confessa que o bonitão mexe com ela, mas como ainda gosta de João Raul (Filipe Bragança), acha melhor os dois continuarem apenas amigos.

O reencontro acontece em Goiânia, logo após uma apresentação da mocinha e Eduarda (Gabz), em um bar da cidade.

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Durante a conversa, o bonitão conta que usou parte do dinheiro da indenização que recebeu do Grupo Amaral na compra de um estúdio de gravação.

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