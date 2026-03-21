Coração Acelerado: Agrado beija Leandro e toma decisão

Cantora admite que sente atração pelo amigo, mas ela ainda gosta de João Raul

Na Telinha - 21 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Agrado (Isadora Cruz) e Leandro (David Junior) voltam a se beijar.

A cantora confessa que o bonitão mexe com ela, mas como ainda gosta de João Raul (Filipe Bragança), acha melhor os dois continuarem apenas amigos.

O reencontro acontece em Goiânia, logo após uma apresentação da mocinha e Eduarda (Gabz), em um bar da cidade.

Durante a conversa, o bonitão conta que usou parte do dinheiro da indenização que recebeu do Grupo Amaral na compra de um estúdio de gravação.

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