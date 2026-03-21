De Boninho na Record à revival no SBT: 9 estreias do outono na TV

Primeira estreia é do SBT: Viva a Noite retorna no próximo sábado (28)

Na Telinha - 21 de março de 2026

O outono começou nessa sexta-feira (20) e com ele, estreias importantes na televisão aberta.

Uma das mais aguardadas pelo público é o programa dirigido por Boninho: Casa do Patrão, que começa em abril na Record e Disney+.

A estação mais charmosa do ano também vem acompanhada da volta do Viva a Noite com Luis Ricardo.

Depois de duas edições bem-sucedidas no ano passado, a atração retorna para ser fixa na grade, substituindo o Sabadou no SBT.

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