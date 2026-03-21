Grande nome do teatro e do cinema, Juca de Oliveira marcou novelas da Globo e do SBT

O ator esteve em tramas icônicas como Saramandaia, As Pupilas do Senhor Reitor, O Clone e Avenida Brasil

Na Telinha - 21 de março de 2026

Morto neste sábado (21), aos 91 anos, Juca de Oliveira marcou o teatro, a televisão e o cinema brasileiros.

Foram quase 75 anos de dedicação às artes, se tornando um dos maiores nomes do setor.

Além de ator, o veterano era diretor, dramaturgo e escritor.

Na TV, Juca estreou em 1964 na pele de Jorge na novela Gutierritos, o Drama dos Humildes, da extinta TV Tupi.

Por lá, também emplacou A Outra (1965), Nino, O Italianinho (1969), A Fábrica (1971) e Camomila e Bem-Me-Quer (1972).

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