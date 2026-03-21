O jeito correto de lavar o cabelo ajuda a evitar caspa e manter os fios limpos
Hábitos simples durante a lavagem fazem diferença na saúde do couro cabeludo e na aparência dos fios
A forma como o cabelo é lavado influencia diretamente na saúde dos fios e do couro cabeludo. Pequenos erros no dia a dia podem causar ressecamento, quebra e até favorecer o surgimento de caspa.
Um vídeo publicado por Arthur Siqueira, do perfil @arthurosiqueira no Instagram, mostra práticas comuns que prejudicam o cabelo e orienta como fazer corretamente para manter os fios mais saudáveis.
Esfregar o cabelo não é o ideal
Um dos erros mais frequentes acontece durante a secagem. Muitas pessoas esfregam o cabelo com a toalha, o que pode armar os fios e causar frizz.
Segundo Arthur Siqueira, o correto é pressionar suavemente a toalha para retirar o excesso de água. Dessa forma, o cabelo mantém a estrutura e evita danos.
Pentear do jeito errado pode causar quebra
Outro hábito prejudicial envolve pentear o cabelo de forma agressiva, especialmente quando ainda está molhado. Isso aumenta o risco de quebra.
O ideal é desembaraçar com cuidado, começando pelas pontas e subindo aos poucos. Além disso, utilizar escovas adequadas ajuda a preservar os fios.
Excesso de shampoo pode ressecar
Aplicar shampoo em grande quantidade ou esfregar com força também prejudica o cabelo. Isso pode remover a oleosidade natural e causar ressecamento.
A orientação é aplicar o produto apenas no couro cabeludo, massageando suavemente. Assim, a limpeza acontece sem agredir os fios.
Lavagem correta melhora brilho e saúde
De acordo com Arthur Siqueira, lavar o cabelo da forma correta contribui para mais brilho e leveza. Além disso, ajuda a manter o couro cabeludo equilibrado.
Ao evitar práticas agressivas e adotar uma rotina mais cuidadosa, o resultado aparece rapidamente no aspecto dos fios.
Cuidados simples fazem diferença
A adoção de hábitos simples durante a lavagem já traz benefícios importantes. Evitar esfregar, reduzir a força ao pentear e usar a quantidade adequada de produtos são atitudes essenciais.
No perfil @arthurosiqueira, o especialista compartilha dicas práticas sobre cuidados com os cabelos e orienta como melhorar a saúde capilar no dia a dia.
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