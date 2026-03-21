O jeito correto de lavar o cabelo ajuda a evitar caspa e manter os fios limpos

Hábitos simples durante a lavagem fazem diferença na saúde do couro cabeludo e na aparência dos fios

Gabriel Yuri Souto - 21 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A forma como o cabelo é lavado influencia diretamente na saúde dos fios e do couro cabeludo. Pequenos erros no dia a dia podem causar ressecamento, quebra e até favorecer o surgimento de caspa.

Um vídeo publicado por Arthur Siqueira, do perfil @arthurosiqueira no Instagram, mostra práticas comuns que prejudicam o cabelo e orienta como fazer corretamente para manter os fios mais saudáveis.

Esfregar o cabelo não é o ideal

Um dos erros mais frequentes acontece durante a secagem. Muitas pessoas esfregam o cabelo com a toalha, o que pode armar os fios e causar frizz.

Segundo Arthur Siqueira, o correto é pressionar suavemente a toalha para retirar o excesso de água. Dessa forma, o cabelo mantém a estrutura e evita danos.

Pentear do jeito errado pode causar quebra

Outro hábito prejudicial envolve pentear o cabelo de forma agressiva, especialmente quando ainda está molhado. Isso aumenta o risco de quebra.

O ideal é desembaraçar com cuidado, começando pelas pontas e subindo aos poucos. Além disso, utilizar escovas adequadas ajuda a preservar os fios.

Excesso de shampoo pode ressecar

Aplicar shampoo em grande quantidade ou esfregar com força também prejudica o cabelo. Isso pode remover a oleosidade natural e causar ressecamento.

A orientação é aplicar o produto apenas no couro cabeludo, massageando suavemente. Assim, a limpeza acontece sem agredir os fios.

Lavagem correta melhora brilho e saúde

De acordo com Arthur Siqueira, lavar o cabelo da forma correta contribui para mais brilho e leveza. Além disso, ajuda a manter o couro cabeludo equilibrado.

Ao evitar práticas agressivas e adotar uma rotina mais cuidadosa, o resultado aparece rapidamente no aspecto dos fios.

Cuidados simples fazem diferença

A adoção de hábitos simples durante a lavagem já traz benefícios importantes. Evitar esfregar, reduzir a força ao pentear e usar a quantidade adequada de produtos são atitudes essenciais.

No perfil @arthurosiqueira, o especialista compartilha dicas práticas sobre cuidados com os cabelos e orienta como melhorar a saúde capilar no dia a dia.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Arthur Siqueira | Cabelos & Beleza (@arthurosiqueira)

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