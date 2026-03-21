Três Graças: Arminda tripudia de tragédia e cai na risada com atropelamento de Leonardo

Vilã mostra face perversa ao saber que Ferette atingiu o próprio filho ao tentar matar Viviane

Na Telinha - 21 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) reage com risadas após receber um telefonema de Ferette (Murilo Benício) informando que atropelou Leonardo (Pedro Novaes) durante uma tentativa de atingir Viviane (Gabriela Loran).

Segundo o relato apresentado por Ferette, ele pretendia atropelar Viviane, mas acabou atingindo o próprio filho.

A reação de Arminda ocorre após ouvir os detalhes do ocorrido durante a ligação.

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