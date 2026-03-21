Três Graças: Arminda volta a ser atormentada por Célio

Josefa encontra aliança de casamento do vizinho na mansão e suspeita de crime da filha

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Três Graças: Arminda volta a ser atormentada por Célio

Nos próximos capítulos de Três Graças, Josefa (Arlete Salles) encontra a aliança de casamento de Célio (Otávio Müller), conta para Rogério (Eduardo Moscovis) que ele está desaparecido e o empresário decide investigar o envolvimento de Arminda (Grazi Massafera) no sumiço do vizinho.

Na época do crime, o marido de Chica (Rejane Faria) acompanhou a amante de Ferette (Murilo Benício) até a Chacrinha, foi abandonado pela vilã no meio de um tiroteio e decidiu chantageá-la.

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