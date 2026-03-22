Alana Cabral vence Melhores do Ano, chora e homenageia Taís Araújo em discurso

Atriz se emociona ao receber prêmio de Revelação por papel em novela

Na Telinha - 22 de março de 2026

A atriz Alana Cabral venceu o Prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, na categoria Revelação por sua atuação como Joélly na novela Três Graças.

Durante a cerimônia, realizada neste domingo (22), ela se emocionou ao discursar e citou nomes de artistas que, segundo ela, contribuíram para sua trajetória.

No palco, Alana direcionou a fala a jovens que acompanham sua carreira.

“Quero dizer para as meninas sonhadoras que estão me olhando, as meninas pretas e periféricas: vocês conseguem.

Acreditem em vocês.

Não desistam e sejam vocês a todo momento, porque vocês brilham.

Eu sou a prova disso e estou aqui por vocês”, afirmou.

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