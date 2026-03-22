Alana Cabral vence Melhores do Ano, chora e homenageia Taís Araújo em discurso

Atriz se emociona ao receber prêmio de Revelação por papel em novela

Na Telinha -
Alana Cabral vence Melhores do Ano, chora e homenageia Taís Araújo em discurso

A atriz Alana Cabral venceu o Prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, na categoria Revelação por sua atuação como Joélly na novela Três Graças.

Durante a cerimônia, realizada neste domingo (22), ela se emocionou ao discursar e citou nomes de artistas que, segundo ela, contribuíram para sua trajetória.

No palco, Alana direcionou a fala a jovens que acompanham sua carreira.

Leia também

“Quero dizer para as meninas sonhadoras que estão me olhando, as meninas pretas e periféricas: vocês conseguem.

Acreditem em vocês.

Não desistam e sejam vocês a todo momento, porque vocês brilham.

Eu sou a prova disso e estou aqui por vocês”, afirmou.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.