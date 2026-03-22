Alana Cabral vence Melhores do Ano, chora e homenageia Taís Araújo em discurso
Atriz se emociona ao receber prêmio de Revelação por papel em novela
A atriz Alana Cabral venceu o Prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, na categoria Revelação por sua atuação como Joélly na novela Três Graças.
Durante a cerimônia, realizada neste domingo (22), ela se emocionou ao discursar e citou nomes de artistas que, segundo ela, contribuíram para sua trajetória.
No palco, Alana direcionou a fala a jovens que acompanham sua carreira.
“Quero dizer para as meninas sonhadoras que estão me olhando, as meninas pretas e periféricas: vocês conseguem.
Acreditem em vocês.
Não desistam e sejam vocês a todo momento, porque vocês brilham.
Eu sou a prova disso e estou aqui por vocês”, afirmou.