Ana Maria Braga e Eliana se emocionam em homenagem a Hebe na Globo: "Éramos um trio"

Apresentadoras se reuniram em programa exibido neste domingo (22) e relembraram a amiga

Na Telinha - 22 de março de 2026

Ana Maria Braga e Eliana se emocionaram com uma homenagem a Hebe Camargo (1929-2012) neste domingo (22), na Globo.

No programa Em Família com Eliana, em que a veterana do Mais Você foi uma das convidadas, as duas relembraram a falecida amiga.

“Éramos um trio”, definiu Eliana.

A titular da atração comentou: “Ela, que fez aniversário neste mês de março, ficaria muito feliz de nos ver aqui, neste encontro fantástico… A nossa querida Hebe Camargo”.

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