BBB 26: Ana Paula diz que Chaiany "se faz de coitada" e que Gabi é "chata demais"

Veterana protagonizou mais uma briga neste domingo (22)

Na Telinha - 22 de março de 2026

No BBB 26, Ana Paula Renault protagonizou mais uma briga na tarde deste domingo (22).

Os alvos da veterana, desta vez, foram Chaiany e Gabriela.

Segundo ela, uma “se faz de coitada”, enquanto a outra é “chata demais”, respectivamente.

Ana Paula se aproximou de Chaiany e Juliano Floss, que discutiam à beira da piscina, após ser mencionada na discussão.

“Quem que falou do meu nome?”, questionou a jornalista, tomando a frente da briga.

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