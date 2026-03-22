BBB 26: Ana Paula diz que Chaiany "se faz de coitada" e que Gabi é "chata demais"
Veterana protagonizou mais uma briga neste domingo (22)
No BBB 26, Ana Paula Renault protagonizou mais uma briga na tarde deste domingo (22).
Os alvos da veterana, desta vez, foram Chaiany e Gabriela.
Segundo ela, uma “se faz de coitada”, enquanto a outra é “chata demais”, respectivamente.
Ana Paula se aproximou de Chaiany e Juliano Floss, que discutiam à beira da piscina, após ser mencionada na discussão.
“Quem que falou do meu nome?”, questionou a jornalista, tomando a frente da briga.