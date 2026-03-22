BBB 26: Chaiany defende Ana Paula de ataques e se compara a sister: "Nossa história"

Chaiany saiu em defesa de Ana Paula no BBB 26

Na Telinha - 22 de março de 2026

Chaiany surpreendeu neste domingo (22) durante o almoço do Anjo ao sair em defesa de Ana Paula, contra os ataque que a loira sofreu no início da competição.

A sister não apenas aproveitou para comentar o assunto, como se comparou com a loira e lembrou que tudo o que tem, como Pipoca, é a própria história para contar dentro da casa.

Convidada por Leandro Boneco ao lado de Juliano, além de Solange, a participante relembrou a trajetória de Ana Paula Renault e como a loira sofreu com críticas trazidas de fora do reality durante os embates.

“O menino na primeira semana ‘ta, ta, ta’, não sei o que política e não sei o que.

Pra desgraçar com a vida dela, entendeu?”, contou Chay se referindo a Brígido.

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