BBB 26: Jonas é o mais votado pela casa e puxa Gabriela ao Paredão
Modelo recebe votos da casa e usa contragolpe em formação iniciada na quinta
O participante Jonas Sulzbach foi o mais votado pela casa neste domingo (22) e está no Paredão do BBB 26.
Após a definição, ele exerceu o direito ao contragolpe e escolheu Gabriela para integrar a berlinda.
A formação do Paredão teve início ainda na quinta-feira (19), com a realização da Prova do Líder.
Os quatro últimos colocados foram direcionados à dinâmica do Triângulo de Risco, realizada na sexta-feira (20).
Nessa etapa, Leandro Boneco encontrou a caixa que o colocou inicialmente em risco.