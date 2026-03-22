BBB 26: Leandro Boneco não surpreende e imuniza Solange Couto
Anjo da semana garante proteção à atriz antes de nova formação de Paredão
Leandro Boneco imunizou Solange Couto neste domingo (22) no BBB 26.
Com a decisão, a atriz não pode ser indicada ao Paredão pelo líder, pela votação da casa ou pelo contragolpe.
Boneco conquistou o direito de imunizar um participante após vencer a Prova do Anjo realizada no sábado (21).
Ao longo do dia, ele manteve indefinição sobre quem receberia a proteção, mas optou por Solange, com quem mantém proximidade no jogo.