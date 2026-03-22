BBB 26: Leandro Boneco não surpreende e imuniza Solange Couto

Anjo da semana garante proteção à atriz antes de nova formação de Paredão

Na Telinha - 22 de março de 2026

Leandro Boneco imunizou Solange Couto neste domingo (22) no BBB 26.

Com a decisão, a atriz não pode ser indicada ao Paredão pelo líder, pela votação da casa ou pelo contragolpe.

Boneco conquistou o direito de imunizar um participante após vencer a Prova do Anjo realizada no sábado (21).

Ao longo do dia, ele manteve indefinição sobre quem receberia a proteção, mas optou por Solange, com quem mantém proximidade no jogo.

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