Celso Portiolli corre atrás de perereca ao vivo no SBT; vídeo
“Eu tô com a mão na perereca”, brincou o apresentador do Domingo Legal
Celso Portiolli correu atrás de uma perereca no Domingo Legal deste domingo (22), ao vivo no SBT.
O animal fazia parte do quadro Cardápio Secreto e fugiu na direção dos bastidores, onde estava a equipe técnica, mas acabou perseguido e capturado pelo apresentador.
Ao conseguir pegar o bicho, Celso Portiolli brincou, referindo-se à esposa, Suzana Marchi: “Amor, amor, eu tô com a mão na peleleca, mas é a peleleca animal… Eu tô com a mão na perereca!
Meu Deus, que bonitinha!”.