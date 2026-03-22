Celso Portiolli corre atrás de perereca ao vivo no SBT; vídeo

“Eu tô com a mão na perereca”, brincou o apresentador do Domingo Legal

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Celso Portiolli corre atrás de perereca ao vivo no SBT; vídeo

Celso Portiolli correu atrás de uma perereca no Domingo Legal deste domingo (22), ao vivo no SBT.

O animal fazia parte do quadro Cardápio Secreto e fugiu na direção dos bastidores, onde estava a equipe técnica, mas acabou perseguido e capturado pelo apresentador.

Ao conseguir pegar o bicho, Celso Portiolli brincou, referindo-se à esposa, Suzana Marchi: “Amor, amor, eu tô com a mão na peleleca, mas é a peleleca animal… Eu tô com a mão na perereca!

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