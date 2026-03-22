Coração Acelerado: Naiane faz João Raul correr atrás dela feito cachorrinho
Cantor sofre com desprezo da influencer, pede desculpa e casal passa a noite juntos
Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Naiane (Isabelle Drummond) se irrita porque João Raul (Filipe Bragança) não esquece Agrado (Isadora Cruz) e decide dar um gelo nele.
Se sentindo desprezado, o Mozão do Brasil é quem passa a correr atrás da influencer, e os dois vão parar na cama
Depois do fim do seu noivado com a prima da influencer, o cantor volta a se dedicar ao trabalho, mantendo a parceria profissional com a cowgirl.
O casal sai para comemorar mais um contrato e o local escolhido será justamente o bar onde a prima da entojada está trabalhando de garçonete.