Erros comuns ao usar máquina de lavar que encurtam a vida útil sem você perceber, segundo técnicos
Não respeitar o intervalo entre lavagens pode causar danos internos e reduzir a durabilidade do eletrodoméstico
Muitos consumidores cometem erros comuns ao usar máquina de lavar e acabam reduzindo a vida útil do aparelho sem perceber. Um dos principais problemas ocorre quando o usuário realiza várias lavagens seguidas, sem respeitar o tempo necessário para o equipamento esfriar.
A orientação foi destacada pela técnica de máquinas de lavar Iracema Gonzaga, conhecida como @mulherdasmaquinas nas redes sociais. Segundo ela, a prática pode provocar danos internos que vão além do desgaste natural.
Por que dar intervalo entre lavagens é importante
De acordo com a especialista, após um ciclo completo, a máquina acumula calor em componentes internos. Por isso, é fundamental aguardar um tempo antes de iniciar uma nova lavagem.
- Não é veneno, nem armadilha: a folha poderosa que espanta moscas e mantém a casa livre de insetos
- Não é só temperar: o passo antes de levar a carne à frigideira que deixa o bife macio e suculento no almoço
- Não é só temperar: o passo antes de levar a carne à frigideira que deixa o bife macio e suculento no almoço
Quando esse intervalo não é respeitado, o calor excessivo pode comprometer peças importantes.
Entre os principais riscos, estão:
- deformação de borrachas internas
- desgaste acelerado de vedação
- danos à placa eletrônica
- redução da eficiência do equipamento
Além disso, a técnica alerta que esses danos podem não aparecer imediatamente. No entanto, com o uso contínuo sem pausa, o problema tende a se agravar.
Borrachas danificadas são sinal de uso incorreto
Iracema Gonzaga mostrou, em vídeo, exemplos de peças que sofreram danos por excesso de uso sem intervalo. Segundo ela, a borracha da máquina pode deformar devido ao calor acumulado.
Embora muitos acreditem que o material resiste a altas temperaturas, a prática mostra o contrário.
Além disso, quando a borracha sofre alteração, outras partes do equipamento também podem ser afetadas.
Problema pode atingir outros componentes
O impacto do uso contínuo não se limita às partes visíveis. Pelo contrário, componentes internos também sofrem com o aquecimento.
Entre eles:
- placas eletrônicas
- sensores
- conexões internas
- sistemas de vedação
Por isso, mesmo que a máquina continue funcionando inicialmente, o risco de falhas aumenta com o tempo.
Como evitar danos à máquina de lavar
Para preservar o funcionamento do eletrodoméstico, especialistas recomendam algumas práticas simples.
Primeiramente, aguarde um intervalo entre as lavagens. Além disso, evite sobrecarregar o equipamento com muitas remessas seguidas.
Outra orientação importante é seguir corretamente as instruções do fabricante, especialmente em relação à capacidade e ao uso de sabão.
Dessa forma, o consumidor reduz o risco de danos e prolonga a vida útil da máquina.
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!