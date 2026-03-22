Erros comuns ao usar máquina de lavar que encurtam a vida útil sem você perceber, segundo técnicos

Não respeitar o intervalo entre lavagens pode causar danos internos e reduzir a durabilidade do eletrodoméstico

Gabriel Yuri Souto - 22 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal Hugo Fiori)

Muitos consumidores cometem erros comuns ao usar máquina de lavar e acabam reduzindo a vida útil do aparelho sem perceber. Um dos principais problemas ocorre quando o usuário realiza várias lavagens seguidas, sem respeitar o tempo necessário para o equipamento esfriar.

A orientação foi destacada pela técnica de máquinas de lavar Iracema Gonzaga, conhecida como @mulherdasmaquinas nas redes sociais. Segundo ela, a prática pode provocar danos internos que vão além do desgaste natural.

Por que dar intervalo entre lavagens é importante

De acordo com a especialista, após um ciclo completo, a máquina acumula calor em componentes internos. Por isso, é fundamental aguardar um tempo antes de iniciar uma nova lavagem.

Quando esse intervalo não é respeitado, o calor excessivo pode comprometer peças importantes.

Entre os principais riscos, estão:

deformação de borrachas internas

desgaste acelerado de vedação

danos à placa eletrônica

redução da eficiência do equipamento

Além disso, a técnica alerta que esses danos podem não aparecer imediatamente. No entanto, com o uso contínuo sem pausa, o problema tende a se agravar.

Borrachas danificadas são sinal de uso incorreto

Iracema Gonzaga mostrou, em vídeo, exemplos de peças que sofreram danos por excesso de uso sem intervalo. Segundo ela, a borracha da máquina pode deformar devido ao calor acumulado.

Embora muitos acreditem que o material resiste a altas temperaturas, a prática mostra o contrário.

Além disso, quando a borracha sofre alteração, outras partes do equipamento também podem ser afetadas.

Problema pode atingir outros componentes

O impacto do uso contínuo não se limita às partes visíveis. Pelo contrário, componentes internos também sofrem com o aquecimento.

Entre eles:

placas eletrônicas

sensores

conexões internas

sistemas de vedação

Por isso, mesmo que a máquina continue funcionando inicialmente, o risco de falhas aumenta com o tempo.

Como evitar danos à máquina de lavar

Para preservar o funcionamento do eletrodoméstico, especialistas recomendam algumas práticas simples.

Primeiramente, aguarde um intervalo entre as lavagens. Além disso, evite sobrecarregar o equipamento com muitas remessas seguidas.

Outra orientação importante é seguir corretamente as instruções do fabricante, especialmente em relação à capacidade e ao uso de sabão.

Dessa forma, o consumidor reduz o risco de danos e prolonga a vida útil da máquina.

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