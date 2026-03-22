Golpe, prisão, ameaça e morte: a tensa semana de Três Graças

Três Graças viverá uma semana recheada de acontecimentos

Na Telinha - 22 de março de 2026

Uma série de reviravoltas vai marcar a próxima semana de Três Graças, com direito a tensão por todos os dias nos capítulos que serão exibidos na Globo.

De chantagem, a a ameaça, passando até por prisão e golpe e com um desfecho surpreendente de mais uma morte na novela das nove da emissora.

A situação começa com a prisão de Gerluce (Sophie Charlotte), que será levada encarcerada pelo próprio namorado Paulinho (Rômulo Estrela), quando o investigador descobrir que ela é a responsável pelo roubo da estátua.

As sequências abrem a próxima semana da novela, com cenas previstas para irem ao ar no dia 30.

Alguns dias depois, quem acaba e entregando como cúmplice será Viviane (Gabriela Loran), em apoio à amiga e as duas dividirão a cela.

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