Luciano Huck constrange Belo e cita Viviane Araújo: "Eu sabia que ele ia fazer isso"

Belo levou na boa a brincadeira de Luciano

Na Telinha - 22 de março de 2026

Luciano Huck não perdeu a oportunidade de fazer piada com Belo durante o Domingão deste domingo (22).

O apresentador do programa recebeu o cantor e ator para revelar quem seria o vencedor da categoria Revelação no Melhores do Ano e aproveitou para brincar e citar Viviane Araújo, ex do artista.

Logo durante o começo da conversa, Huck iniciou elogiando o colega.

“Na novela, quando você apareceu pra todo mundo, pensaram ‘ih, o Belo de ator’, e você entregou muito mais do que as pessoas poderiam esperar”, garantiu o apresentador se derretendo por ele, antes de complementar.

“Todo mundo comprou sua personagem na novela, todo mundo embarcou em sua história”.

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