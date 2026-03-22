Luciano Huck constrange Belo e cita Viviane Araújo: "Eu sabia que ele ia fazer isso"
Belo levou na boa a brincadeira de Luciano
Luciano Huck não perdeu a oportunidade de fazer piada com Belo durante o Domingão deste domingo (22).
O apresentador do programa recebeu o cantor e ator para revelar quem seria o vencedor da categoria Revelação no Melhores do Ano e aproveitou para brincar e citar Viviane Araújo, ex do artista.
Logo durante o começo da conversa, Huck iniciou elogiando o colega.
“Na novela, quando você apareceu pra todo mundo, pensaram ‘ih, o Belo de ator’, e você entregou muito mais do que as pessoas poderiam esperar”, garantiu o apresentador se derretendo por ele, antes de complementar.
“Todo mundo comprou sua personagem na novela, todo mundo embarcou em sua história”.