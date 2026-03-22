Marido de Ana Maria Braga faz rara aparição na TV e beija a apresentadora; vídeo

Fábio Arruda participou do programa Em Família com Eliana neste domingo (22)

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Marido de Ana Maria Braga faz rara aparição na TV e beija a apresentadora; vídeo

Fábio Arruda, de 54 anos, marido de Ana Maria Braga, de 76 anos, fez uma rara aparição na TV neste domingo (22).

Ele participou do programa Em Família com Eliana e deu um beijo na mulher assim que entrou no palco – eles avaliaram os participantes da competição no programa.

Eliana lembrou ter ido ao casamento dos dois, há quatro anos.

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Ela recebeu Ana Maria no palco, enquanto Fábio estava na plateia.

“Não adianta você querer se esconder, porque eu sei que você não gosta de aparecer”, brincou a titular do programa.

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