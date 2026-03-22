Quem Alberto vai indicar ao paredão no BBB 26? Líder já fez sua escolha

Aliados confirmaram a decisão do veterano neste domingo (22)

Na Telinha - 22 de março de 2026

No BBB 26, Alberto Cowboy já escolheu quem vai indicar ao paredão que será formado neste domingo (22).

Ao que tudo indica, a opção do líder da semana será mandar Juliano Floss para a berlinda – será a estreia do influenciador digital na disputa do voto popular.

Jonas Sulzbach, Jordana e Marciele confirmaram a decisão de Alberto Cowboy na última madrugada.

Eles emendaram uma conversa sobre votos a partir da decisão do líder.

Leia conteúdo completo aqui.