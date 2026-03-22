Quem Alberto vai indicar ao paredão no BBB 26? Líder já fez sua escolha

Aliados confirmaram a decisão do veterano neste domingo (22)

Na Telinha -
Quem Alberto vai indicar ao paredão no BBB 26? Líder já fez sua escolha

No BBB 26, Alberto Cowboy já escolheu quem vai indicar ao paredão que será formado neste domingo (22).

Ao que tudo indica, a opção do líder da semana será mandar Juliano Floss para a berlinda – será a estreia do influenciador digital na disputa do voto popular.

Jonas Sulzbach, Jordana e Marciele confirmaram a decisão de Alberto Cowboy na última madrugada.

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Eles emendaram uma conversa sobre votos a partir da decisão do líder.

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