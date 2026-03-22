Samira toma decisão no BBB 26, anuncia voto e crava: "Bora que bora"

Samira já avisou que vai votar com o grupo

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Samira toma decisão no BBB 26, anuncia voto e crava: "Bora que bora"

Samira avisou que já escolheu sobre seu voto no BBB 26.

A participante tomou a decisão e irá votar com os Eternos e justificou que entende a dificuldade.

A sister, que parecia em cima do muro, garantiu que não irá arregar e irá fazer o que todos decidirem em conjunto porque já foi protegida e tem certeza de que será novamente se for preciso.

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Em conversa com os participantes, mas principalmente com Ana Paula, ela já começou explicando porque tem refletido.

“Eu tenho consciência de que os votos podem empatar e que se empatar, quem decide é o Alberto e cai um de nós”, contou.

Ela se refere ao fato de que, se houver empate entre os mais votados, quem decide o emparedado é o líder Cowboy.

No cálculo dos participantes, está bastante acirrada a votação nessa semana, principalmente porque não estão claros alguns votos.

Leia conteúdo completo aqui.

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