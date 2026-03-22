Samira toma decisão no BBB 26, anuncia voto e crava: "Bora que bora"

Samira já avisou que vai votar com o grupo

Na Telinha - 22 de março de 2026

Samira avisou que já escolheu sobre seu voto no BBB 26.

A participante tomou a decisão e irá votar com os Eternos e justificou que entende a dificuldade.

A sister, que parecia em cima do muro, garantiu que não irá arregar e irá fazer o que todos decidirem em conjunto porque já foi protegida e tem certeza de que será novamente se for preciso.

Em conversa com os participantes, mas principalmente com Ana Paula, ela já começou explicando porque tem refletido.

“Eu tenho consciência de que os votos podem empatar e que se empatar, quem decide é o Alberto e cai um de nós”, contou.

Ela se refere ao fato de que, se houver empate entre os mais votados, quem decide o emparedado é o líder Cowboy.

No cálculo dos participantes, está bastante acirrada a votação nessa semana, principalmente porque não estão claros alguns votos.

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