Três Graças: Presa, Gerluce recebe visita surpresa e perde a linha

Gerluce estará atrás das grades e ainda terá de aguentar zombaria

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Três Graças: Presa, Gerluce recebe visita surpresa e perde a linha

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, Gerluce (Sophie Charlotte) vai viver dias de pesadelo e ainda terá de aguentar uma zombaria inesperada.

A mocinha da trama será presa como uma das responsáveis pelo roubo da estátua e estará atrás das grades quando receber uma visita surpreendente e pronta para tirá-la do eixo.

Ninguém menos que Arminda (Grazi Massafera).

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Em cenas previstas para irem ao ar na próxima semana de Três Graças, a situação da protagonista começa a mudar quando Paulinho (Rômulo Estrela) perceber que há algo de errado com a namorada e decidir que precisa segui-la.

Isso acontece justamente após ouvi-la marcar uma reunião com o “grupo” na Chacrinha e, sem saber do que se trata, perceber que ela realmente está escondendo algo.

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