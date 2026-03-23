Avião militar com 125 pessoas a bordo cai na Colômbia

Acidente deixou mortos e dezenas de feridos após decolagem na região amazônica

Folhapress - 23 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um avião do Exército da Colômbia com 125 militares a bordo caiu nesta segunda-feira (23) ao decolar de Puerto Leguízamo, no sul da região amazônica do país, perto com da fronteira com o Peru.

O major-general Fernando Silva (equivalente a general de divisão no Brasil) afirmou inicialmente que o avião tinha 114 passageiros e 11 tripulantes, com 48 feridos resgatadas dos destroços da aeronave, um Hercules C-130 da Lockheed Martin. Algumas horas depois, o presidente do país, Gustavo Petro, anunciou em publicação no X que havia 1 morto e 77 feridos que foram levados a um hospital mais tarde, o número subiu para 8 mortos e 83 feridos, de acordo com pessoas ouvidas pela agência de notícias AFP.

Mais cedo nesta segunda, o ministro da Defesa, Pedro Arnulfo, prestou condolências às famílias das vítimas ao confirmar o acidente. “Expresso minhas mais sinceras condolências aos familiares dos afetados e, em respeito à sua dor, faço um apelo para evitar especulações até que haja informações oficiais”, disse.

“É um evento profundamente doloroso para o país. Que nossas orações acompanhem e aliviem, ao menos em parte, a dor.”

O presidente Gustavo Petro afirmou em um post no X que o acidente “nunca deveria ter acontecido”. Ele criticou supostos obstáculos burocráticos que teriam atrasado seus planos de modernizar as Forças Armadas.

“Ao contrário das informações da imprensa, a força militar vem perdendo capacidade há 15 anos”, afirmou.

Os aviões Hercules C-130 foram lançados pela primeira vez na década de 1950, e a Colômbia adquiriu seus primeiros modelos no final dos anos 1960. Mais recentemente, o país modernizou algumas aeronaves mais antigas com modelos mais novos enviados pelos Estados Unidos, sob uma lei que permite a transferência de equipamentos militares usados ou excedentes.

Um porta-voz da Lockheed Martin afirmou que a empresa expressou suas condolências aos afetados pelo acidente e que está comprometida em ajudar a Colômbia na investigação do incidente.

No final de fevereiro, outro Hercules C-130, pertencente à Força Aérea Boliviana, caiu na cidade de El Alto, por pouco não atingindo um quarteirão residencial. Mais de 20 pessoas morreram no incidente e outras 30 ficaram feridas.

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