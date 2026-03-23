BBB 26: Enquete NT aponta saída de brother com ampla vantagem no 10° Paredão

Levantamento parcial indica diferença entre emparedados antes da eliminação

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BBB 26: Enquete NT aponta saída de brother com ampla vantagem no 10° Paredão

A enquete do NaTelinha sobre o 10º Paredão do BBB 26, divulgada nesta segunda-feira (23), indica Jonas Sulzbach à frente na rejeição do público.

De acordo com o levantamento, ele soma 64,2% dos votos entre os participantes da consulta.

Na mesma parcial, Juliano Floss aparece em segundo lugar, com 33,7%.

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Já Gabriela registra 2,1% das intenções de voto.

Ao todo, a enquete contabiliza 79.645 votos até o momento.

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