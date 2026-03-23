BBB 26: Enquete NT aponta saída de brother com ampla vantagem no 10° Paredão
Levantamento parcial indica diferença entre emparedados antes da eliminação
A enquete do NaTelinha sobre o 10º Paredão do BBB 26, divulgada nesta segunda-feira (23), indica Jonas Sulzbach à frente na rejeição do público.
De acordo com o levantamento, ele soma 64,2% dos votos entre os participantes da consulta.
Na mesma parcial, Juliano Floss aparece em segundo lugar, com 33,7%.
Já Gabriela registra 2,1% das intenções de voto.
Ao todo, a enquete contabiliza 79.645 votos até o momento.