BBB 26: Jordana abre o jogo e explica porque se afastou de Gabriela
A advogada e a vendedora ambulante tiveram uma conversa franca
A relação de Gabriela com seu o antigo grupo foi por água abaixo no BBB 26.
Em conversa com Jordana, a estudante de Psicologia, que está no paredão com Jonas Sulzbach e Juliano Floss, ouviu o que levou ao afastamento dos ex-aliados.
A advogada relatou que uma série de acontecimentos no jogo a fez recuar em relação à vendedora ambulante.
“Eu pensei: ‘É o jeito dela, só que eu não acho legal'”, relatou a ex-Casa de Vidro do Centro-Oeste.