BBB 26: Jordana reage após alerta de Ana Paula: "Quer entrar na minha mente"

A jornalista pediu para Marciele avisar a aliada sobre a conduta de Alberto Cowboy

Na Telinha - 23 de março de 2026

Ana Paula Renault pediu para Marciele alertar Jordana sobre a conduta de Alberto Cowboy no BBB 26.

A sister falou que as adversárias precisam abrir o olho em razão do fato de o veterano sempre expor o jogo delas para a casa inteira.

“Não esquece de falar pra Jordan que toda oportunidade que o Humberto [Alberto] tem de jogar ela na fogueira, ele joga!”, afirmou a loira em conversa com a cunhã.

“Ela sabe”, respondeu a paraense.

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