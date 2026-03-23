BBB 26: Juliano, Jonas e Gabriela formam Paredão da semana
Jordana vence Prova Bate-Volta e escapa da berlinda da semana
A formação do Paredão deste domingo (22) no BBB 26 reuniu Juliano Floss, Jonas Sulzbach e Gabriela na disputa pela permanência no programa.
A definição ocorreu após uma sequência de dinâmicas iniciadas ainda na quinta-feira (19), com desdobramentos ao longo do fim de semana.
O processo começou com a Prova do Líder, que definiu consequências para os quatro últimos colocados.
Esses participantes — entre eles Leandro Boneco — avançaram para a dinâmica chamada Triângulo de Risco, realizada na sexta-feira (20).
Na ocasião, cada um escolheu uma caixa, e apenas uma continha o bracelete que levava diretamente ao Paredão.
Boneco ficou com o item e foi inicialmente indicado.