BBB 26: Juliano, Jonas e Gabriela formam Paredão da semana

Jordana vence Prova Bate-Volta e escapa da berlinda da semana

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BBB 26: Juliano, Jonas e Gabriela formam Paredão da semana

A formação do Paredão deste domingo (22) no BBB 26 reuniu Juliano Floss, Jonas Sulzbach e Gabriela na disputa pela permanência no programa.

A definição ocorreu após uma sequência de dinâmicas iniciadas ainda na quinta-feira (19), com desdobramentos ao longo do fim de semana.

O processo começou com a Prova do Líder, que definiu consequências para os quatro últimos colocados.

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Esses participantes — entre eles Leandro Boneco — avançaram para a dinâmica chamada Triângulo de Risco, realizada na sexta-feira (20).

Na ocasião, cada um escolheu uma caixa, e apenas uma continha o bracelete que levava diretamente ao Paredão.

Boneco ficou com o item e foi inicialmente indicado.

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