CNH: nova regra para tirar a habilitação muda e candidato não pode mais ser reprovado automaticamente

Exame prático passa a adotar sistema de pontuação, e reprovação ocorre apenas se limite de pontos for ultrapassado

Gabriel Yuri Souto - 23 de março de 2026

Candidatos à CNH não precisarão mais realizar a baliza na prova prática. (Foto: Divulgação/Detran-GO)

O processo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mudou. Agora, com a nova regra para tirar a habilitação, o candidato não sofre mais reprovação automática no exame prático de direção.

O Detran-SP anunciou a mudança e passou a seguir as diretrizes do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), com base na Resolução nº 1.020/2025. Com isso, o exame ganhou um novo formato e passou a refletir melhor as situações reais do trânsito.

Como funciona a nova regra da CNH

Agora, o candidato recebe pontos conforme as infrações que comete durante a prova prática. Ou seja, a avaliação deixou de ser eliminatória imediata e passou a considerar o desempenho total.

Dessa forma, o examinador soma os erros ao longo do teste. Portanto, o candidato só será reprovado se ultrapassar o limite de 10 pontos.

Pontuação das infrações

Além disso, a nova regra classifica as infrações por gravidade. Assim, cada erro gera uma pontuação diferente.

Veja como funciona:

infração leve: 1 ponto

infração média: 2 pontos

infração grave: 4 pontos

infração gravíssima: 6 pontos

Com isso, o sistema avalia o candidato de maneira mais proporcional. Por consequência, erros menores não geram reprovação imediata.

O que muda na prática

Antes, algumas falhas eliminavam o candidato na hora. No entanto, agora essas situações entram no sistema de pontuação.

Entre os casos mais comuns estão:

encostar em cones durante a baliza

subir no meio-fio

avançar sinal vermelho ou parada obrigatória

dirigir na contramão

não concluir a baliza no tempo

Agora, essas condutas geram pontos. Ainda assim, o candidato só reprova se atingir o limite estabelecido.

Prova teórica também muda

Além da prova prática, o exame teórico também passou por atualização.

Agora, o sistema sorteia as questões de um banco nacional com cerca de 1.500 perguntas. Dessa maneira, o processo ganha mais padronização em todo o país.

As provas continuam com 30 questões. Portanto, o candidato precisa acertar pelo menos 20 respostas para ser aprovado.

Objetivo da mudança

Segundo o Detran, a nova regra busca alinhar o exame à legislação e tornar a avaliação mais justa.

Além disso, o modelo oferece mais previsibilidade para os candidatos. Assim, o processo passa a refletir melhor a realidade do trânsito e reduz reprovações automáticas.

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