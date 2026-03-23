CNH: nova regra para tirar a habilitação muda e candidato não pode mais ser reprovado automaticamente
Exame prático passa a adotar sistema de pontuação, e reprovação ocorre apenas se limite de pontos for ultrapassado
O processo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mudou. Agora, com a nova regra para tirar a habilitação, o candidato não sofre mais reprovação automática no exame prático de direção.
O Detran-SP anunciou a mudança e passou a seguir as diretrizes do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), com base na Resolução nº 1.020/2025. Com isso, o exame ganhou um novo formato e passou a refletir melhor as situações reais do trânsito.
Como funciona a nova regra da CNH
Agora, o candidato recebe pontos conforme as infrações que comete durante a prova prática. Ou seja, a avaliação deixou de ser eliminatória imediata e passou a considerar o desempenho total.
Dessa forma, o examinador soma os erros ao longo do teste. Portanto, o candidato só será reprovado se ultrapassar o limite de 10 pontos.
Pontuação das infrações
Além disso, a nova regra classifica as infrações por gravidade. Assim, cada erro gera uma pontuação diferente.
Veja como funciona:
- infração leve: 1 ponto
- infração média: 2 pontos
- infração grave: 4 pontos
- infração gravíssima: 6 pontos
Com isso, o sistema avalia o candidato de maneira mais proporcional. Por consequência, erros menores não geram reprovação imediata.
O que muda na prática
Antes, algumas falhas eliminavam o candidato na hora. No entanto, agora essas situações entram no sistema de pontuação.
Entre os casos mais comuns estão:
- encostar em cones durante a baliza
- subir no meio-fio
- avançar sinal vermelho ou parada obrigatória
- dirigir na contramão
- não concluir a baliza no tempo
Agora, essas condutas geram pontos. Ainda assim, o candidato só reprova se atingir o limite estabelecido.
Prova teórica também muda
Além da prova prática, o exame teórico também passou por atualização.
Agora, o sistema sorteia as questões de um banco nacional com cerca de 1.500 perguntas. Dessa maneira, o processo ganha mais padronização em todo o país.
As provas continuam com 30 questões. Portanto, o candidato precisa acertar pelo menos 20 respostas para ser aprovado.
Objetivo da mudança
Segundo o Detran, a nova regra busca alinhar o exame à legislação e tornar a avaliação mais justa.
Além disso, o modelo oferece mais previsibilidade para os candidatos. Assim, o processo passa a refletir melhor a realidade do trânsito e reduz reprovações automáticas.
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