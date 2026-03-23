Coração Acelerado: João Raul cai em golpe, leva fora e apanha em público
Cantor sertanejo enfrenta maré de azar nos próximos capítulos da novela
Em Coração Acelerado, João Raul (Filipe Bragança) vai enfrentar uma maré de azar.
O cantor cai em um golpe, leva um fora da mulher amada e apanha em público nos próximos capítulos da novela, que a Globo exibe às 19h.
Tudo acontece depois que Ronei (Thomas Aquino) tem uma ideia para convencer João Raul a acreditar que Naiane (Isabelle Drummond) é a garota de seu passado.
Ele aciona a influencer para colocar o plano em prática.