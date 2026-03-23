Diretor da CNN Brasil cita Silvio Santos como referência na carreira: "Me inspirou"

Douglas Fagotti relata influência de executivos na estratégia de audiência

Na Telinha - 23 de março de 2026

O diretor de estratégia de programação e conteúdo da CNN Brasil, Douglas Fagotti, afirmou que buscou referências em nomes da televisão brasileira para desenvolver projetos voltados à audiência.

A declaração foi feita em entrevista ao NaTelinha Talk nesta segunda-feira (23), em conversa com Carol Gazal.

Ao relembrar sua trajetória, Fagotti destacou a influência de Silvio Santos durante o período em que acompanhava dados de audiência no Rio de Janeiro.

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