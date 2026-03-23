Diretor da CNN Brasil destaca cuidado para não expor William Waack; entenda

Douglas Fagotti lembrou dos desafios na pandemia

Na Telinha -
Diretor da CNN Brasil destaca cuidado para não expor William Waack; entenda

Em entrevista ao NaTelinha Talk desta segunda-feira (23), Douglas Fagotti, diretor de estratégia de programação e conteúdo da CNN Brasil, contou dos cuidados que teve com os funcionários da emissora na época da pandemia da Covid-19.

O executivo deu destaque para o nome de William Waack, que começou a trabalhar de casa.

“A emissora do breaking news [notícias de última hora, em português] tem que estar preparada para tudo.

Leia também

O desafio foi pensar nos protocolos de segurança, na maneira de fazer uma cobertura e levar informações sem expor os funcionários.

A informação era uma arma para a sociedade”, pontuou.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.