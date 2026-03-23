Diretor da CNN Brasil destaca cuidado para não expor William Waack; entenda
Douglas Fagotti lembrou dos desafios na pandemia
Em entrevista ao NaTelinha Talk desta segunda-feira (23), Douglas Fagotti, diretor de estratégia de programação e conteúdo da CNN Brasil, contou dos cuidados que teve com os funcionários da emissora na época da pandemia da Covid-19.
O executivo deu destaque para o nome de William Waack, que começou a trabalhar de casa.
“A emissora do breaking news [notícias de última hora, em português] tem que estar preparada para tudo.
O desafio foi pensar nos protocolos de segurança, na maneira de fazer uma cobertura e levar informações sem expor os funcionários.
A informação era uma arma para a sociedade”, pontuou.