Emparedada após contragolpe no BBB 26, Gabi se revolta com Jonas: "Frouxo"
Sister desabafou com Marciele
Nesta segunda-feira (23) no BBB 26, Gabriela Saporito desabafou com Marciele Albuquerque e se mostrou revoltada com Jonas Sulzbach.
A vendedora ambulante está no Paredão por culpa do Veterano, que a escolheu para ser vítima de seu contragolpe após ser o mais votado pela casa.
“Escuta o que eu tô te falando.
Ele me puxou porque ele acha que, dentre todas as pessoas, …
Aí, aproveitou que estávamos brigados e me puxou.
Com o Boneco, essa semana, se for por semana a semana, ele tinha bem mais motivos”, opinou a estudante de Psicologia.