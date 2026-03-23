Emparedada após contragolpe no BBB 26, Gabi se revolta com Jonas: "Frouxo"

Sister desabafou com Marciele

Na Telinha - 23 de março de 2026

Nesta segunda-feira (23) no BBB 26, Gabriela Saporito desabafou com Marciele Albuquerque e se mostrou revoltada com Jonas Sulzbach.

A vendedora ambulante está no Paredão por culpa do Veterano, que a escolheu para ser vítima de seu contragolpe após ser o mais votado pela casa.

“Escuta o que eu tô te falando.

Ele me puxou porque ele acha que, dentre todas as pessoas, …

Aí, aproveitou que estávamos brigados e me puxou.

Com o Boneco, essa semana, se for por semana a semana, ele tinha bem mais motivos”, opinou a estudante de Psicologia.

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