Erro sobre o alfabeto choca Celso Portiolli e faz participante perder R$ 25 mil

Apresentador do SBT tentou ajudar competidora, que não conseguiu entender a pergunta

Na Telinha - 23 de março de 2026

O erro em uma pergunta fácil sobre o alfabeto fez uma participante perder R$ 25 mil no quadro Comprar é Bom, Levar é Melhor!, do Domingo Legal, no SBT.

Celso Portiolli até tentou ajudar a competidora, mas ela se confundiu e acabou respondendo incorretamente a questão.

O enunciado dizia: “Cite quatro letras do nosso alfabeto cujos nomes não começam com a própria letra”.

A participante Luciane respondeu inicialmente: A, B, C e D.

Em seguida, influenciada pelo apresentador, ela mudou as respostas para: E, F, L e G.

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