Globo mira em formação de autores para novelas verticais

Líder de audiência vem ampliando investimentos no segmento

Na Telinha -
Globo mira em formação de autores para novelas verticais

A Globo está aumentando os investimentos dedicados às novelas verticais.

As produções curtas que já estão indo ar pelo Globoplay ganharam, na última quarta-feira (25), Isabel Dréan, roteirista e diretora canadense referência internacional em microdramas.

Ela dará uma masterclass na Academia Estúdios Globo, conforme adiantou o jornal O Globo desta segunda-feira (23).

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A publicação traz que esta não será a primeira palestra sobre o tema.

O segmento ganhou investimentos mais robustos no último ano.

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