Globo mira em formação de autores para novelas verticais
Líder de audiência vem ampliando investimentos no segmento
A Globo está aumentando os investimentos dedicados às novelas verticais.
As produções curtas que já estão indo ar pelo Globoplay ganharam, na última quarta-feira (25), Isabel Dréan, roteirista e diretora canadense referência internacional em microdramas.
Ela dará uma masterclass na Academia Estúdios Globo, conforme adiantou o jornal O Globo desta segunda-feira (23).
A publicação traz que esta não será a primeira palestra sobre o tema.
O segmento ganhou investimentos mais robustos no último ano.