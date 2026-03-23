Lázaro Ramos diz que A Nobreza do Amor lhe fez 'recasar' com a profissão de ator

Ator diz que está tendo prazer em estudar a novela

Na Telinha -
Lázaro Ramos diz que A Nobreza do Amor lhe fez 'recasar' com a profissão de ator

Lázaro Ramos esteve afastado da profissão de ator nos últimos anos.

“Tô me ‘recasando com a profissão.

Fiquei os últimos anos dirigindo, produzindo, escrevendo”, relembrou em bate-papo com Ana Maria Braga no Mais Você desta segunda-feira (23).

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“E aí, de repente, voltei com uma paixão, tô tendo prazer em estudar A Nobreza do Amor”, completou o ator, que vive o vilão Jendal.

Questionado pela apresentadora se ele carrega um pouquinho do personagem, brincou:

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