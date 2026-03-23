Maior sucesso do século da Globo, Senhora do Destino ganha adaptação no Peru

Novela ganha versão no país vizinho

Na Telinha - 23 de março de 2026

Maior fenômeno do século 21 na Globo, Senhora do Destino (2004-2005) vai ganhar uma adaptação para chamar de sua no Peru.

A emissora e a América TV, juntamente com a Barrio Producciones, fecharam acordo para produzir a obra no vizinho sul-americano.

A informação é da coluna Play, do jornal O Globo desta segunda-feira (23) e traz que as gravações já começara.

A estreia deve ocorrer em abril.

A parceria ainda prevê outras adaptações de novelas do canal.

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