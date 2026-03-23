Na GloboNews, Andréia Sadi pede desculpa por ligar Lula ao Caso Master; vídeo

Durante o Estúdio I desta segunda-feira (23), Andréia Sadi leu uma nota de retratação da GloboNews.

O pedido de desculpas se deu após a exibição de uma arte, na última sexta (20), que sugeria que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava envolvido no caso que investiga as fraudes no Banco Master.

A arte gráfica repercutiu negativamente nas redes sociais e foi comparada ao PowerPoint exibido em 2016 pelo chefe da força-tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que incriminou o petista.

