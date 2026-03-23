Rainha da Sucata: Renato incrimina Maria do Carmo na morte de Laurinha: "Eu vi"

Vilão complica a situação da rival, que é acusada de assassinato

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Rainha da Sucata: Renato incrimina Maria do Carmo na morte de Laurinha: "Eu vi"

Em Rainha da Sucata, Renato (Daniel Filho) vai incriminar Maria do Carmo (Regina Duarte) pela morte de Laurinha (Glória Menezes).

O vilão será a única testemunha da cena nos próximos capítulos da novela, em reta final no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Laurinha se joga no alto do prédio da Sucata para que Maria do Carmo seja acusada de assassinato.

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Antes de pular, ela puxa o brinco da rival para simular uma briga entre as duas.

Em seguida, a megera se atira do edifício.

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